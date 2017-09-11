«С сегодняшнего дня правительство нацелено на то, чтобы «Кумтор» перестал быть политическим проектом», — заявил сегодня на церемонии подписания нового соглашения между Centerra и правительством Кыргызстана глава кабмина Сапар Исаков.

По его словам, договоренности правительства и компании вступят в силу после определенных процедур. Премьер-министр уверен, что после этого произойдет перезагрузка отношений.

«Правительство Кыргызстана придает важное значение окружающей среде. Нам важно, что останется на месте рудника после закрытия «Кумтора». Приоритет для нас — чтобы работа «Кумтора» приносила реальные выгоды народу нашей страны. Поэтому я хотел бы поблагодарить руководство Centerra за встречные шаги. Это только начало пути. Перед нами открывается новый этап в отношениях. Мы должны доказать всем, что умеем работать как партнеры, умеем договариваться», — заключил Сапар Исаков.