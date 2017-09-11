14:06
+23
USD 68.55
EUR 82.70
RUB 1.20
Власть

Правительство нацелено на то, чтобы Кумтор перестал быть политическим проектом

«С сегодняшнего дня правительство нацелено на то, чтобы «Кумтор» перестал быть политическим проектом», — заявил сегодня на церемонии подписания нового соглашения между Centerra и правительством Кыргызстана глава кабмина Сапар Исаков.

По его словам, договоренности правительства и компании вступят в силу после определенных процедур. Премьер-министр уверен, что после этого произойдет перезагрузка отношений.

«Правительство Кыргызстана придает важное значение окружающей среде. Нам важно, что останется на месте рудника после закрытия «Кумтора». Приоритет для нас — чтобы работа «Кумтора» приносила реальные выгоды народу нашей страны. Поэтому я хотел бы поблагодарить руководство Centerra за встречные шаги. Это только начало пути. Перед нами открывается новый этап в отношениях. Мы должны доказать всем, что умеем работать как партнеры, умеем договариваться», — заключил Сапар Исаков.
Ссылка:
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство Кыргызстана и Centerra подписали новое соглашение по «Кумтору»
Правительство Кыргызстана будет реагировать на все проблемы в обществе
Демарш? Фракция «Республика — Ата Журт» проигнорировала присягу правительства
Новое правительство приносит присягу в парламенте. Присутствует президент
Шавкат Мирзиеев лишь четырежды за 14 лет разговаривал с премьерами Кыргызстана
Восемь пожаров в Ботсаду и три дня на поиск виновных
Начаты внутригосударственные процедуры по договору о кыргызско-узбекской границе
Экономика Кыргызстана выросла на 7 процентов: хороший старт для Сапара Исакова
Дмитрий Медведев поздравил Сапара Исакова с назначением главой правительства КР
Ни дня на раскачку. Новый премьер провел первое рабочее совещание с чиновниками
Популярные новости
Об&nbsp;истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов Об истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов
Впервые за&nbsp;17&nbsp;лет. Подробности визита Шавката Мирзиеева в&nbsp;Бишкек Впервые за 17 лет. Подробности визита Шавката Мирзиеева в Бишкек
Премьер-министр Кыргызстана выехал с&nbsp;главой МВД в&nbsp;рейд по&nbsp;дорогам Премьер-министр Кыргызстана выехал с главой МВД в рейд по дорогам
Демарш? Фракция &laquo;Республика&nbsp;&mdash; Ата Журт&raquo; проигнорировала присягу правительства Демарш? Фракция «Республика — Ата Журт» проигнорировала присягу правительства
Бизнес
Сотрудники мобильного оператора&nbsp;О! стали донорами Сотрудники мобильного оператора О! стали донорами
Тариф &laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; доступен каждому! Тариф «Элдик Интернет» от MegaCom — доступен каждому!
Выгодный роуминг от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;новые направления Выгодный роуминг от мобильного оператора О! — новые направления
&laquo;Мобильный помощник О!&raquo;&nbsp;&mdash; бесплатное приложение для управления услугами связи «Мобильный помощник О!» — бесплатное приложение для управления услугами связи