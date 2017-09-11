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Власть

Штрафы на нарушение ПДД до 1 миллиона сомов внесли на рассмотрение парламента

Поправки в Уголовный кодекс, предполагающие увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, внесены на рассмотрение парламента.

По словам инициатора законопроекта Дастана Бекешева, документ разработан в целях сокращения дорожно-транспортных происшествий, искоренения случаев примирения сторон при ДТП, повлекших смерть человека, а также упразднения коррупции при назначении уголовного наказания судьями.

Действующие нормы УК КР позволяют обвиняемым избегать наказания даже в тех случаях, когда в результате ДТП произошла смерть человека. Обвиняемый или его родственники, пользуясь правом примирения, прибегают к подкупу родственников умершего человека. В большинстве случаев им идут на уступки, что приводит к безнаказанности.

Дастан Бекешев
Народный избранник предлагает также увеличить штрафы. Так, за причинение менее тяжкого вреда здоровью пострадавшего в ДТП он предусматривает штраф в 100 тысяч сомов либо лишение свободы на срок до трех лет.

Деяние, повлекшее смерть, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права управлять транспортом на три года.

За допуск к управлению автомобилем пьяного либо не имеющего права управления транспортом, повлекший гибель одного или нескольких лиц, предусматривается штраф в 10 тысяч расчетных показателей (1 миллион сомов) с запретом занимать определенные должности сроком до трех лет либо лишение свободы на пять лет.
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