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Власть

Депутатам рассказали, почему «Кыргызалтын» был против покупки Thompson Creek

Заместитель председателя правления ОАО «Кыргызалтын» по экономике, финансам и инвестициям Бектур Сагынов рассказал депутатам фракции «Республика — Ата Журт», почему «Кыргызалтын» был против покупки Thompson Creek.

По его словам, три члена совета директоров Centerra Gold Inc. проголосовали против сделки. «У нас не было времени изучить документы. Их нам сначала выдали, а потом отозвали как секретные. Возможно, нам не доверяли. Однако другие члены совета директоров покупку поддержали», — рассказал Бектур Сагынов.

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Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев добавил, что Кыргызстан только выиграет от покупки компании. «Цена на золото будет расти, акционеры получат в два раза больше дивидендов. От этой сделки Кыргызстан никак не проигрывает», — сказал он.

Напомним, в июле 2016 года Centerra Gold Inc. купила сто процентов акций североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc., имеющей в активах несколько месторождений золота, меди и молибдена.
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