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Власть

Рейтинг одобрения работы Владимира Путина достиг в России 84,4 процента

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют более 84,4 процента опрошенных жителей РФ. Об этом говорится в данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщил ТАСС.

Как отмечается, одобрение деятельности президента в августе в среднем находилось на уровне 83,5 процента, а по данным на начало сентября достигло 84,4 процента.

Работу главы правительства России Дмитрия Медведева одобряют 53,3 процента опрошенных, а кабинета министров в целом — 57,4 процента.

Как показывают опросы, в рейтинге доверия политикам стабильно высоким остается показатель Владимира Путина (в последнюю неделю его называли 50,1 процента респондентов). В ТОП-3 рейтинга по-прежнему остаются министр обороны РФ Сергей Шойгу (16,7 процента) и Дмитрий Медведев (15,5 процента).

«Антирейтинг», как и в предыдущие месяцы, возглавляет Владимир Жириновский: около четверти респондентов отмечают, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов.
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