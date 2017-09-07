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Власть

Правительство Кыргызстана будет реагировать на все проблемы в обществе

В правительстве Кыргызстана будет создан спецотдел по связям с общественностью, призванный реагировать на все  события и проблемы в обществе. Об этом на заседании кабмина сказал премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, работа правительства и его структур должна быть максимально открыта и прозрачна.

«В рамках Национальной программы «Таза коом» мы должны открывать данные, общественность должна четко видеть и понимать, что делает правительство, какие решения принимает, и мы должны максимально оцифровывать те материалы, с которыми работаем,  перекладывая их на информационные носители», — сказал глава кабинета министров.

Как он отметил, обмен информацией между ведомствами должен происходить не через почту, не через курьеров, а через цифровые каналы информации.

«Я хотел бы попросить все госорганы о взаимодействии с Госкомитетом информационных технологий и ГРС и начать соответствующую работу. Через 2−2,5 года мы должны стать цифровым правительством», — заявил Сапар Исаков.

По его словам, отвечать за реализацию задач по переходу на цифровое правительство будут главы каждого ведомства.

Мы должны перед обществом открыто признавать свои поражения и ошибки, которые можем допустить в своей работе. Мы не должны утаивать от общественности перекрестные переговоры или решение каких-то вопросов закрытым путем, это к хорошему не приведет.

Сапар Исаков

Второй задачей, которую поставил глава кабмина, стало создание соответствующего подразделения, куда каждое министерство и ведомство должно откомандировать по одному представителю для работы в новой структуре правительства.

«Представители ваши должны иметь широкий кругозор, владеть иностранными языками», — сообщил глава правительства.

В этой связи он попросил Минздрав, Минсельхоз, ГРС, ФУГИ, Минсоцразвития, Минэкономики, ГКПЭН, Минкультуры в течение трех дней представить своих сотрудников.

«Мы должны реагировать на все негативные взбросы, на нарекания в адрес правительства, адекватно реагировать на все, потому что когда в адрес правительства поступает определенная критика, мы должны либо воспринимать эту критику и говорить, что согласны с ней, либо должны объяснять, почему придерживаемся другой позиции. Это очень важно», — сказал он.

На создание системы взаимодействия с общественностью глава кабмина отвел две недели.

«Благодаря открытости мы узнаем, какие есть проблемы у государства. Например, на улице остался беспризорный ребенок или в детдоме отстутствует отопление и дети мерзнут, или другие вопросы, которые мы можем не углядеть. Этот отдел будет реагировать на все чаяния», — подытожил Сапар Исаков.
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