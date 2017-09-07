Вместо детсада неработающая лаборатория. Депутат требует вернуть его малышам

В селе Комсомольском Сокулукского района вместо детсада числится лаборатория. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, уже несколько лет поднимается вопрос о возврате здания на баланс акимиата Сокулукского района. Но вопрос не решается.

В Комсомольском проживает четыре тысячи человек, но детского образовательного учреждения для малышей нет.

В свое время здание детсада «Чебурашка» передали на баланс Кыргызского аграрного университета, где оно числится как лаборатория. Несколько лет назад институту выделили $350 тысяч на капитальный ремонт и приобретение оборудования.

«Фактически лаборатория так и не функционирует. Возникает подозрение, что кто-то просто оприходовал средства. Возможно, были какие-то хищения. Жители села и я лично неоднократно обращались в правительство, Министерство образования, Фонд госимущества, Министерство сельского хозяйства с просьбой решить проблему. Но чиновники занимаются отписками. За два года никто из представителей ведомств даже не попытался приехать туда. Здание не функционирует, новое строить не собираются. Давайте уже решим вопрос», — возмутилась Эльвира Сурабалдиева.