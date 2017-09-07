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Власть

Депутаты недовольны. Кредит в 40 миллионов евро не использован

Депутат Мирлан Бакиров выразил недовольство тем, что Кыргызстан так и не смог использовать 40 миллионов еврокредита от Польши. Об этом он заявил сегодня на заседании.

По его словам, Польша в 2014 году выдала кредит. Депутаты ратифицировали соответствующий документ. Это был технический кредит, на приобретение техники. Но его так и не использовали, а срок договоренности истек. Позже профильный комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике продлил его срок.

«До сегодняшнего дня ни цента не выделено. Министры экономики и финансов должны ответить, почему так произошло. Люди должны получить возможность купить технику в кредит. Нужно решить проблему», — отметил депутат.
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