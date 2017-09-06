Депутату не нравится, что врачи госбольниц подрабатывают и в частных клиниках

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где в первом чтении рассматриваются поправки в закон об онкологической помощи, депутат Аида Исмаилова задала вопрос главе Министерства здравоохранения, как Талантбек Батыралиев намерен бороться с врачами, разваливающими медицину.

«Это не секрет, что врачи государственных клиник подрабатывают и в частных медучреждениях. Есть случаи, когда они направляют своих пациентов в частную клинику. А родственники онкобольного продают все что можно, лишь бы побороть болезнь», — сказала Аида Исмаилова.

По словам главы Минздрава, на сегодняшний день нет механизмов для запрета на открытие врачом своей частной клиники.

«То, о чем вы говорите, нужно еще доказать. Наши врачи максимально добросовестно выполняют свои обязанности насколько это возможно. Мы готовы рассмотреть механизмы, если вы их предложите, чтобы таких случаев, о которых вы рассказываете, не было», — подчеркнул Талантбек Батыралиев.