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Власть

В парламенте подняли вопрос о надбавках врачам паллиативной помощи

Сегодня в парламенте, где в первом чтении рассматривают поправки в закон об онкологической помощи, депутат Ирина Карамушкина подняла вопрос выплаты надбавок врачам паллиативной помощи.

«Сколько получают врачи паллиативной помощи и почему за вредность они не получают надбавок?» — задала она вопрос министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву.

Глава Минздрава пояснил, что еще масса врачей нуждаются в надбавках.

«Врачам и психологически, и морально тяжело с пациентами на последней стадии болезни. Тяжело, когда они знают диагноз и прогноз. Надбавки тогда нужно платить и психиатрам, и наркологам, и фтизиатрам. К великому сожалению, у нас пока нет возможности выплаты надбавок всем, и если денежные средства будут найдены, то я только «за», — подчеркнул Талантбек Батыралиев.
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