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Власть

О чем говорили Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиеев после переговоров

Фото Султана Досалиева

Встречи президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и главы Узбекистана Шавката Мирзиеева в узком и расширенном составах завершились. Главы государств рассказали журналистам, о чем им удалось договориться.

По словам Алмазбека Атамбаева, подписанный сегодня договор о кыргызско-узбекской границе включает в себя 85 процентов протяженности госграницы. Глава Кыргызстана уверен, что на этом примере стороны убедились, что при желании и наличии политической воли всегда можно договориться.

Этого дня два народа ждали больше 25 лет. И это заслуга Шавката Миромоновича. Между нашими странами должны быть братские отношения. Мы когда-то были единым государством — Кокандским ханством. До 1991 года у нас вообще не было границ, а когда они появились, то это стало проблемой и трагедией для многих жителей.

Алмазбек Атамбаев

«В наших отношениях было много проблем, иногда искусственных, иногда организованных сторонними силами, спецслужбами. Но, слава богу, все плохое однажды кончается, и приходят перемены. Мы по всем вопросам нашли взаимопонимание. Мы приняли решение, что до моего визита в Узбекистан, который, я надеюсь, будет уже в октябре, реализуем сегодняшние договоренности», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что дух братства между президентами должен распространяться и на границы.

В свою очередь президент Узбекистана отметил, что долгое время от президентов двух стран мало что зависело. Но сейчас ситуация поменялась: государства восстанавливают общую историю.

За 25 лет не описали ни километра границы, а сейчас меньше, чем за год — 85 процентов. У нас есть тонкие, неординарные вопросы. Многие из них мы сняли. Мы пришли к выводу, что должны решать проблемы ради будущего и безопасности. Я к этому шел скрупулезно и выдержанно. Здесь эмоции не должны играть, только разум. Сегодня разум преобладает.

Шавкат Мирзиеев

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