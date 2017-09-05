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Власть

Последнее произведение Чингиза Айтматова перевели на узбекский язык

Последнее произведение Чингиза Айтматова перевели на узбекский язык. Об этом сегодня заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече в расширенном формате с главой Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

По его словам, всего на узбекский переведены 27 произведений писателя, а на каракалпакский — четыре. Эпилог к последнему произведению Чингиза Айтматова написал лично президент Узбекистана.

«Культурно-гуманитарная составляющая очень ценна. Великий Чингиз Айтматов много сделал, чтобы у наших народов была основа. И мы должны эту основу сохранить и приумножить. Это будет справедливое восстановление истории. Мы твердо нацелены на партнерство. За последние семь месяцев повысилось политическое доверие между нашими странами. На 60 процентов вырос товарооборот. Мы планируем довести цифру в ближайшее время до $500 миллионов», — рассказал Шавкат Мирзиеев.

Что касается остальных вопросов двусторонней повестки дня, то президент Узбекистана рассказал, что стороны пришли к пониманию по вопросу строительства железной дороги Узбекистан - Кыргызстан - Китай. Еще одно важное достижение — решение совместно строить автомобильную дорогу Андижан - Ош - Кашгар. В ближайшее время стороны будут готовить всю необходимую документацию, чтобы подписать соответствующий договор по дороге.

«У меня много друзей-кыргызов. Как можно нас разделять? Мы должны находить компромиссы», — заключил Шавкат Мирзиеев.
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