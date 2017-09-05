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Власть

Шавкат Мирзиеев рассказал о разговорах начистоту с Алмазбеком Атамбаевым

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев рассказал о разговорах начистоту с Алмазбеком Атамбаевым. Об этом он заявил сегодня во время встречи в расширенном составе со своим коллегой.

По его словам, он с первых минут прилета в Кыргызстан почувствовал теплое отношение. Накануне первые встречи с кыргызскими коллегами проводили хокимы районов Узбекистана. Они также рассказали президенту, что и раньше бывали в Кыргызстане, но сейчас почувствовали совсем другое отношение.

«Сейчас мы разговариваем на одном языке, как и подобает близким соседям. В этом есть достижение Алмазбека Атамбаева. Во время нашей встречи в Самарканде мы с ним откровенно поговорили, начистоту. Сегодня мы находимся у самых близких друзей в объятьях, у нашего братского народа. Я смотрел телевизор. Там люди не верят, что смогут, как прежде, ездить в Андижан и Ош. Как руководитель, я этого очень хочу и думаю, что мы обязаны исполнить желания наших народов», — подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Президент Узбекистана также выразил надежду, что президентские выборы в Кыргызстане пройдут успешно и сохранится преемственность в политике. Кроме этого, он похвалил нового министра экономики Артема Новикова.

«Я белой завистью позавидовал его настрою. Я рад, что у вас в команде такой настрой», — прокомментировал он.
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