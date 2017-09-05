Президент Узбекистана процитировал слова Айтматова и призвал следовать им

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев процитировал слова писателя Чингиза Айтматова и призвал следовать им. Об этом он заявил на двусторонней встрече в узком формате с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

«Чингиз Айтматов говорил, что кыргызы и узбеки — народы, которые едины по крови и говорят на одном языке. Этим все сказано. Мы должны об этом помнить всегда», — заявил Шавкат Мирзиеев.

Лидер РУз отметил, что сейчас стратегия республики во внешней политике нацелена на сближение с соседями. При этом Кыргызстан является стратегическим партнером Узбекистана.

«Мы за короткое время сделаем все, чтобы перед историей ответить правильно за наши отношения. Сегодня исторический день. Мы подписываем соглашение по границе. Это воля руководителей двух государств, чтобы мы превратили нашу границу в границу дружбы. Думаю, сейчас кыргызский и узбекский народы радуются. Еще не было такого, чтобы мы приезжали такой делегацией», — заявил Шавкат Мирзиеев.

Он рассказал, что Узбекистан надеется на сотрудничество парламентов двух стран, развитие народной дипломатии. Кроме того, в Кыргызстан приехали хокимы приграничных городов и Ташкента, чтобы органы местной власти могли сотрудничать между собой, не оглядываясь на указку и разрешение из центра.

Я искренне хочу, чтобы наши губернаторы и акимы сами решали все вопросы, а не спрашивали центр, можно ли встречаться. Шавкат Мирзиеев

«И самое главное, мы привезли большую группу предпринимателей. Нужно, чтобы предприниматели встречались и могли работать без препонов. Если мы им не будем мешать, они все сами сделают. У предпринимателей наших стран есть желание сближаться, торговать и продвигать конкурентоспособную продукцию на рынки третьих стран. Я хочу, чтобы сегодняшний день запомнился, чтобы он каждый год наполнялся конкретными делами, чтобы наш народ достойно оценил наши действия. У нас в истории много совместного, и мы никогда друг без друга не сможем. Если мы будем жить сообща, мирно, дружно, уважая интересы друг друга и считаясь с ними, то сможем достичь тех задач, которые перед нами ставит сама жизнь», — высказался президент Узбекистана.

Прокомментировал Шавкат Мирзиеев и итоги президентства Алмазбека Атамбаева. Он уверен, что под руководством действующего президента в Кыргызстане сделано много. Авторитет республики вырос как никогда.