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Власть

Визит делегации Кыргызстана отмечали как День независимости Узбекистана

«Визит делегации Кыргызстана в Андижан отмечали как День независимости Узбекистана», — заявил сегодня президент РУз Шавкат Мирзиеев на встрече в узком формате с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

Лидер Узбекистана поблагодарил коллегу за приглашение посетить дружественную страну. Он отметил, что этого дня народы обеих стран долго ждали, а президенты приближали, как могли.

У нас было много вопросов, которые годами, 20-25 лет, вроде бы решались, но не так, как нужно для двух дружеских народов.

Шавкат Мирзиеев
«Мы с вами на нашей самаркандской встрече положили начало изменениям. Дух этой встречи заложил основу сотрудничества. Мы начали чаще встречаться, разговаривать», — подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Президент Узбекистана рассказал, что народы двух стран ждали дня, когда смогут ездить друг к другу в гости. В пример он привел первый визит делегации из Андижана в Кыргызстан и ответный визит кыргызской делегации.

«Когда делегация из Кыргызстана к нам приехала, был большой праздник. Знаете, у нас в День независимости бывает такое. В Фергане, Намангане, Андижане представителей Кыргызстана очень ждали, встречали, были очень рады. Думаю, история бы нам не простила, если бы наши отношения на место не поставили», — заключил Шавкат Мирзиеев.
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