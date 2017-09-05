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Власть

Президенты Кыргызстана Узбекистана проводят двустороннюю встречу в узком формате

Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводят двустороннюю встречу в узком формате. Они встретились в рамках государственного визита президента РУз в Бишкек.

В начале встречи Алмазбек Атамбаев отметил, что визит главы соседней республики — историческое событие, которого наши народы ждали больше 20 лет.

«Я уверен, что визит снимет многие вопросы. Фактически он открывает новую эру в отношении наших братских народов. Я благодарен Шавкату Миромоновичу, что он принял мое приглашение и приехал в Кыргызстан», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.
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