Президенты Кыргызстана Узбекистана проводят двустороннюю встречу в узком формате

Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводят двустороннюю встречу в узком формате. Они встретились в рамках государственного визита президента РУз в Бишкек.

В начале встречи Алмазбек Атамбаев отметил, что визит главы соседней республики — историческое событие, которого наши народы ждали больше 20 лет.

«Я уверен, что визит снимет многие вопросы. Фактически он открывает новую эру в отношении наших братских народов. Я благодарен Шавкату Миромоновичу, что он принял мое приглашение и приехал в Кыргызстан», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.