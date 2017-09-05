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Власть

Кыргызстан лидирует среди стран СНГ по защите инвесторов

Кыргызстан занимает первое место в странах СНГ по защите инвесторов. Об этом на кыргызско-узбекском бизнес-форуме, проходящем в Бишкеке, рассказал министр экономики Кыргызстана Артем Новиков.

По его словам, в структуре товарооборота Кыргызстана Узбекистан занимает 4,4 процента, в экспорте — 6,6 процента, в импорте — 3,6.

«Настало время придать нашим взаимоотношениям более содержательный характер», — сказал министр и призвал компании из Узбекистана рассмотреть возможности инвестирования в швейную промышленность, переработку сельхозпродукции, туризм, машиностроение и медицину.

В своей речи министр экономики также подчеркнул, что Кыргызстан занимает важное стратегическое расположение, являясь географически первой остановкой на пути из Китая в Центральную Азию в рамках экономического коридора Китай — Центральная Азия — Западная Азия.
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