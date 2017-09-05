Премьер-министр Кыргызстана выехал с главой МВД в рейд по дорогам

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков вместе с главой МВД Уланом Исраиловым проехал по дорогам столицы и проинспектировал работу сотрудников Патрульной милиции вблизи школ.

Напомним, в преддверии учебного года Сапар Исаков провел рабочее совещание, на котором потребовал от главы МВД обеспечить безопасность на дорогах и передислоцировать подразделения МВД.

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе правительства, сегодня утром (с 7.00 до 9.00) глава кабмина выехал в рейд.

«По маршруту он без предупреждения посетил несколько школ, побеседовал с директорами, узнал, стоят ли поблизости сотрудники патрульной службы и довольны ли они обеспечением безопасности. Также Сапар Исаков спонтанно переговорил с сотрудниками Патрульной милиции, спросил о графике работы. В ходе рейда он сделал замечания и дал личные поручения министру», — отметили в пресс-службе.