МИД Кыргызстана озвучил позицию по ситуации в Мьянме

МИД Кыргызстана озвучил позицию по сложившейся ситуации в Мьянме.

«Кыргызская Республика, руководствуясь уставами ООН и ОИС, выражает серьезную озабоченность сложившейся ситуацией в Мьянме в отношении мусульманской общины и призывает все стороны конфликта к мирному урегулированию конфликта», — говорится в сообщении ведомства.

Ситуация в Ракхайне, западном штате Мьянмы, расположенном на границе с Бангладеш, уже вывела мусульман России на митинги в Москве, Грозном и Махачкале.

Мьянма (переводится как «быстрый», «сильный») — страна в Юго-Восточной Азии. До 1989 года называлась Бирма.

Со времени получения страной независимости в 1948 году в Бирме шла гражданская война, в которой участвовали власти, коммунистические партизаны и повстанцы-сепаратисты. Если к этому взрывоопасному «коктейлю» добавить наркодельцов «Золотого треугольника», охватывавшего помимо Мьянмы еще Таиланд и Лаос, то очевидно, что ситуация на бирманской земле не символизирует тишь да гладь.

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С 1962 по 2011 год страной управляли военные, а глава победившей в 1989 году оппозиционной Демократической лиги, будущая лауреат Нобелевской премии мира До Аун Сан Су Чжи надолго оказалась заключена под домашний арест.

Страна оказалась в изоляции от внешнего мира — в том числе в связи с западными санкциями. Но за последние годы в Мьянме произошли заметные изменения, прошли выборы. В прошлом году Аун Сан Су Чжи стала министром иностранных дел и государственным советником (де-факто премьер-министром).

В стране с населением в 60 миллионов человек насчитывается более ста народностей: бирманцы, шаны, карены, араканцы, китайцы, индийцы, моны, качины. Подавляющее большинство верующих — буддисты, есть христиане, мусульмане, анимисты.

Рохинджа - этническая группа, компактно проживающая в штате Ракхайн. Они исповедуют ислам.

По оценкам, их численность в Мьянме составляет от 800 тысяч до 1,1 миллиона человек. Считается, что большая их часть переселилась в Бирму еще во времена британского колониального владычества.

Власти Мьянмы именуют рохинджа нелегальными иммигрантами из Бангладеш и на этом основании отказывают им в гражданстве. Закон запрещал им рожать более двух детей. ООН называет их одним из самых преследуемых меньшинств в мире. Многие представители рохинджа бегут в Индонезию, Малайзию, Таиланд, но ряд стран Юго-Восточной Азии — в том числе мусульманских — отказывается их принимать.

Во время Второй мировой войны, когда Бирма была оккупирована Японией, в 1942 году произошла так называемая «араканская резня» между мусульманами-рохинджа и местными жителями-буддистами, поддерживавшими японцев. Десятки тысяч человек погибли.

Ситуация в Мьянме обострилась после того, как в октябре 2016 года десятки человек атаковали три мьянманских погранпоста, в результате девять пограничников погибли.

После этого в штат Ракхайн ввели войска. Более 20 тысяч человек бежали в Бангладеш. В феврале 2017 года опубликован доклад ООН, в нем приводятся шокирующие факты внесудебных расправ над рохинджа, групповых изнасилований и так далее.

25 августа 2017 года повстанцы из «Араканской армии солидарности рохинджа» атаковали десятки полицейских постов и армейскую базу в Ракхайне. В последующих столкновениях погибли около 400 человек.

Власти обвиняют боевиков в поджогах домов и убийствах гражданских, правозащитники винят в том же армию. На прошлой неделе турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал происходящее в Мьянме геноцидом, о котором «все молчат».