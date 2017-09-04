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Власть

Курбанбай Искандаров рассказал историю переговоров по уточнению границы

На брифинге спецпредставитель правительства КР по вопросам делимитации и демаркации границ Курбанбай Искандаров рассказал историю переговоров по уточнению кыргызско-узбекской границы.

По его словам, в союзное время главным органом по уточнению границ между союзными республиками был Верховный Совет СССР, и только его решение имело юридическую силу.

«В свое время между двумя республиками земли передавались на районных и областных уровнях, и порой это даже не доходило до Верховного Совета СССР. К сожалению, позже у сторон по неуточненным участкам не оказалось ни одного документа, утвержденного Верховным Советом СССР», — рассказал Курбанбай Искандаров.

Он отметил, что когда после развала Советского Союза началось уточнение границ, две страны руководствовались разными документами, и там, где они совпадали, там уточнялись линии границ. 

По этой причине переговоры длились более 17 лет. Если бы в самом начале был один документ, то переговоры не шли бы так долго.

Курбанбай Искандаров
Некоторые места, где фактически жили кыргызы-скотоводы, по документам относятся к территории Узбекистана, а где фактически жили граждане Узбекистана, земля по документам принадлежала Кыргызстану, отметил Курбанбай Искандаров.

По его словам, в процессе переговоров одним из вариантов решения вопроса стал обмен землями. «Там, где живут граждане Узбекистана, передали им, там, где граждане Кыргызстана, нам отдали. Главное, чтобы при обмене не было противоречий между сторонами», — сказал спецпредставитель.

На сегодня на кыргызско-узбекской госгранице остались неуточненными 217 километров.
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