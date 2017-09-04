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Власть

Орто-Токойское водохранилище в Кыргызстане, но охраняет его Узбекистан

Орто-Токойское водохранилище расположено на территории Кыргызстана, но его плотину охраняют граждане Узбекистана. Об этом на брифинге заявил спецпредставитель правительства КР по вопросам демаркации и делимитации границ Курбанбай Искандаров.

По его словам, в союзное время Кыргызстан на своей территории выделил землю под строительство водохранилища, а построили его за счет бюджета СССР. «На строительство водохранилища соседняя страна не тратила средств и не использовала свою рабочую силу», — рассказал Курбанбай Искандаров.

Он отметил, что водный объект расположен на 13 километров в глубь кыргызской территории. «Там есть небольшое село Достук, где живут граждане соседней страны, но оно не имеет статуса анклава, это село полностью наше», — сказал спецпредставитель.

По договору между Кыргызстаном и Узбекистаном от 1991 года водохранилище полностью должно было перейти КР, но до сих пор его плотину охраняют граждане соседней страны, отметил чиновник.

«Орто-Токойское водохранилище не имеет отношения к вопросам границы, оно в компетенции комиссии по хозяйственным вопросам. Наше предложение было о том, чтобы вода отпускалась по соглашению между двумя странами: сколько им нужно, мы бы им столько отпускали. Пока же воду соседняя страна получает без соглашения», — сказал Курбанбай Искандаров.
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