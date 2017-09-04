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Власть

Неуточненными остаются более 200 километров кыргызско-узбекской границы

«В вопросах границ нет слов «простой» или «сложный». Все участки сложные, иногда приходится вести два-три раза переговоры, чтобы определить участок в один-два километра, поэтому 17 лет длятся переговоры по кыргызско-узбекской границе», — сказал на брифинге спецпредставитель правительства Кыргызстана по демаркации и делимитации границ Курбанбай Искандаров.

По его словам, уточнены 85 процентов границы между двумя государствами, и стороны заинтересованы скорее завершить работы по уточнению оставшихся 15 процентов.

«Неуточненных осталось 36 участков, но детали я не могу раскрывать, потому что это переговоры между двумя государствами, идет работа. Данные участки расположены в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях», — сказал спецпредставитель.

Как он отметил, полностью уточнены 36,76 километра границы с Узбекистаном в Таласской области, 643,83 километра в Джалал-Абадской, 204 километра в Ошской и 285 километров в Баткенской области.

«В целом неуточненными остаются 217,84 километра госграницы с Узбекистаном», — сказал Курбанбай Искандаров.
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