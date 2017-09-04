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Власть

Кыргызстан и Узбекистан подпишут договор о кыргызско-узбекской границе

Завтра президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев в Бишкеке подпишут договор о кыргызско-узбекской государственной границе. Об этом на брифинге в правительстве сказал спецпредставитель кабмина по вопросам делимитации и демаркации границ Курбанбай Искандаров.

«Мы подготовили проект договора, где уточнены, согласованы 85 процентов участка кыргызско-узбекской границы, вчера вечером прибыли наши коллеги из Узбекистана, и мы еще раз совместно просмотрим проект договора», — сказал Курбанбай Искандаров.

Как он отметил, уточнение 85 процентов госграницы двух стран - только первый этап, на втором рассмотрят остальные 15 процентов.
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