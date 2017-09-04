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Власть

Жогорку Кенеш Кыргызстана вернулся с каникул и возобновил работу

Парламент Кыргызстана сегодня официально начал работу после летних каникул. Первое заседание осенней сессии Жогорку Кенеша VI созыва традиционно началось с исполнения гимна.

Сегодня и завтра депутаты будут работать в комитетах, а первое пленарное заседание осенней сессии состоится 6 сентября.

«Согласно статье 77 Конституции КР и статье 34 Закона «О регламенте Жогорку Кенеша КР», сессии парламента начинаются с первого рабочего дня сентября и продолжаются до последнего рабочего дня июня следующего года. Сессии включают заседания ЖК, его профильных комитетов, парламентских и общественных слушаний. Согласно статье 35 Закона «О Регламенте Жогорку Кенеша КР», очередные заседания Жогорку Кенеша проводятся в среду и четверг», — сообщил сайт парламента.
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