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Власть

Дональд Трамп задумал провести реформу ООН

Президент США Дональд Трамп предложит мировым лидерам провести реформу Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщило Reuters.

Черновик проекта декларации, состоящий из десяти пунктов, оказался в распоряжении агентства.

Согласно проекту, реформа направлена на устранение дублирующих и избыточных должностей в руководстве организации и сокращение расходов. Для этого Трамп предлагает пересматривать необходимость продолжения действующих миротворческих миссий каждый год.

В документе отмечается, что США поддерживает желание Генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша провести эффективную, содержательную реформу организации для «развития и обеспечения мирных инициатив».

Ранее Дональд Трамп неоднократно критически высказывался о действующих порядках в ООН и отмечал, что финансирование организации со стороны США избыточно.

Сейчас ООН можно описать как клуб для людей, которые собираются, разговаривают и хорошо проводят время.

Дональд Трамп

72-я Генеральная Ассамблея откроется 12 сентября в штаб-квартире в Нью-Йорке. Обсуждение общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня начнется 19 сентября.
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