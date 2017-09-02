Президент потребовал обеспечить должный контроль исполнения важных проектов

Алмазбек Атамбаев принял нового руководителя аппарата президента Кыргызстана Алмазбека Усенова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, обсужден ход выполнения поручений президента, касающихся ключевых направлений реализации в стране стратегических задач в тесном взаимодействии с другими государственными органами.

Глава государства обсудил с руководителем аппарата разработку долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики на период до 2040 года.

Президент Алмазбек Атамбаев дал ряд поручений по должному контролю и обеспечению своевременной и качественной реализации намеченных в стране важных проектов в различных областях, сообщили в пресс-службе.