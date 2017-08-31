Голосовать по совести и не продавать голоса призвал Атамбаев избирателей

Административный ресурс в сегодняшних реалиях ничего не решит на выборах, заявил сегодня на официальной церемонии, приуроченной к Дню независимости, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Избиратель зайдет в кабинку один. С ним не зайдет админресурс в виде губернатора, акима, министра или директора школы. Наши граждане поступят скорее наоборот, а не так, как говорит руководство. В кабинку войдет финансовый ресурс, деньги от богатенького кандидата будут в кошельке избирателя. А деньги на подкуп голосов избирателей будут направлены немалые, сотни миллионов сомов. У нас есть такая достоверная информация», - сказал глава государства.

Голосуйте так, как велят ваше сердце, ваша совесть! Не продавайте свои голоса! Тот, кто на выборах заплатит вам $100 за голос, потом украдет сотни миллионов долларов у народа Кыргызстана. Продавая свой голос, вы продаете будущее своей страны, своих детей и внуков. Алмазбек Атамбаев

«Мы обеспечим прозрачный процесс голосования и честный подсчет голосов избирателей. Но в кабине для голосования решение вы примете сами, наедине со своей совестью. Не ошибитесь!» - призвал президент.