12:01
+33
USD 68.69
EUR 82.05
RUB 1.17
Власть

Голосовать по совести и не продавать голоса призвал Атамбаев избирателей

Административный ресурс в сегодняшних реалиях ничего не решит на выборах, заявил сегодня на официальной церемонии, приуроченной к Дню независимости, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Избиратель зайдет в кабинку один. С ним не зайдет админресурс в виде губернатора, акима, министра или директора школы. Наши граждане поступят скорее наоборот, а не так, как говорит руководство. В кабинку войдет финансовый ресурс, деньги от богатенького кандидата будут в кошельке избирателя. А деньги на подкуп голосов избирателей будут направлены немалые, сотни миллионов сомов. У нас есть такая достоверная информация», - сказал глава государства.

Голосуйте так, как велят ваше сердце, ваша совесть! Не продавайте свои голоса! Тот, кто на выборах заплатит вам $100 за голос, потом украдет сотни миллионов долларов у народа Кыргызстана. Продавая свой голос, вы продаете будущее своей страны, своих детей и внуков.

Алмазбек Атамбаев

«Мы обеспечим прозрачный процесс голосования и честный подсчет голосов избирателей. Но в кабине для голосования решение вы примете сами, наедине со своей совестью. Не ошибитесь!» - призвал президент.
Ссылка:
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Атамбаев: У нас есть настоящая боеспособная армия
Атамбаев рассказал о причинах кампании против кандидата в президенты от СДПК
Алмазбек Атамбаев считает, что выполнил миссию президента
Алмазбек Атамбаев рассказал об услужливых дураках и беспорядках после выборов
Атамбаев: Политиканы готовы на все, чтобы превратить КР в коммерческий комок
Алмазбек Атамбаев рассказал о важных решаемых в Кыргызстане проблемах
Алмазбек Атамбаев: За 26 лет Кыргызстан закалился в огне испытаний
Алмазбек Атамбаев вспомнил потомка Чингисхана и чиновника-коррупционера
Алмазбек Атамбаев: Мой друг, может быть, станет президентом
Президент Узбекистана приедет в Кыргызстан на следующей неделе
Популярные новости
Новое правительство Кыргызстана в&nbsp;лицах Новое правительство Кыргызстана в лицах
На&nbsp;пост первого вице-премьер-министра Кыргызстана претендуют два чиновника На пост первого вице-премьер-министра Кыргызстана претендуют два чиновника
Новым премьер-министром Кыргызстана стал Сапар Исаков Новым премьер-министром Кыргызстана стал Сапар Исаков
Алмазбек Атамбаев: Мой друг, может быть, станет президентом Алмазбек Атамбаев: Мой друг, может быть, станет президентом
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоялась акция &laquo;Найди отличия&raquo; В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»
Определен счастливый обладатель 3&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;MegaCom! Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!
Праздничные бонусы: &laquo;золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Праздничные бонусы: «золотые» и «серебряные» номера со скидкой 50 процентов
Успейте получить 32&nbsp;ГБ бесплатного 4G-Интернета! Успейте получить 32 ГБ бесплатного 4G-Интернета!