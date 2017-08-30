Дарига Назарбаева пошутила о казахстанских мужчинах и крепких женских руках, завершая выступление на встрече женщин-предпринимателей в Астане. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

«Какой же девичник без разговоров о мужчинах? Говорят, что современные мужчины другие. От них не нужно требовать, чтобы они были добытчиками, защитниками, они менее приспособлены выживать в условиях кризиса, в общем, их надо просто любить, дать им полную свободу и не замечать их недостатков. Я процитировала Ирину Хакамаду, популярного гуру Интернета, особенно она популярна среди мужского населения, конечно же. Ну, может быть, в этом отчасти есть своя правда», — заявила Дарига Назарбаева.

На тот случай, если в вашем доме заведется такое «сокровище», надо всегда быть к этому готовой, преодолеть и это испытание. Поэтому нужно свою удачу, свою жизнь всегда держать в своих крепких женских руках. Дарига Назарбаева

Сенатор отметила, что сегодня каждая женщина имеет возможность реализовать себя и в политике, и в бизнесе, и в науке, живя в свободной стране, являясь частью высокообразованного казахстанского общества.

«Без участия женщин давно бы погибли образование и здравоохранение, резко возросла бы безработица. По подсчетам экономистов, примерно процентов на 30. Все это я вам говорю, чтобы вы в своей повседневной рутине поднимали голову и время от времени вспоминали, какой великий труд вы делаете для себя, для семьи и своей родины. Нам приходится побеждать, выживать в конкурентном жестком мужском мире. Я вам скажу, что мы научились делать это на «отлично», — добавила Дарига Назарбаева.