Экономика Кыргызстана выросла на 7 процентов: хороший старт для Сапара Исакова

Итоги социально-экономического развития страны за первые семь месяцев 2017 года внушают оптимизм: и новому правительству Сапара Исакова есть от чего стартовать, проводить реформы.

Показатели семи месяцев, как признают эксперты, — это показатели успеха команды правительства под руководством экс-премьер-министра С.Жээнбекова, сумевшей добиться устойчивого роста основных направлений народного хозяйства.

Еще полтора года назад новый кабинет министров приступил к работе в критических условиях: ВВП сократился на 4,9 процента, а объем производства — на 26 процентов, экспорт снизился на 17 процентов. Мировой кризис эхом отразился на отечественной экономике. Но, несмотря на это, за прошедшее время Кыргызстану удалось преодолеть неблагоприятную ситуацию и, как отметил предыдущий глава правительства, «стать единственным членом Евразийского экономического союза, которому удалось зафиксировать положительные темпы роста».

По данным Нацстаткома, с января по июль объем ВВП составил почти 240 миллиардов сомов и увеличился на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор объем валового внутреннего продукта сложился в более чем 214 миллиардов сомов и увеличился на 3,6 процента.

Рост обеспечен за счет возросших объемов в сельском хозяйстве на 0,8 процента, строительстве — на 5,4 процента, промышленности — на 32,69 процента, сфере оптовой и розничной торговли — почти на 4 процента. В правительстве уверенно заговорили о том, что страна преодолела риски спада экономики, несмотря на сложный процесс приспособления к условиям и правилам ЕАЭС. С легкой руки экс-премьера и его команды в Кыргызстане наметился позитивный экономический тренд, а рост ВВП был назван «самым отрадным показателем».

Ключевые макроэкономические показатели обусловлены внутренними и внешними факторами, как положительными, так и отрицательными.

Среди благоприятных причин: предоставление льготных займов фермерам, увеличение прямых инвестиций и потока денежных переводов, рост цен на золото, стабилизация инфляции и экономического роста в странах, являющихся для Кыргызстана основными торговыми партнерами — России, Китае, Беларуси.

Негативные признаки, замедляющие темпы роста, определили повышение цен, в том числе и их сезонные колебания, на основные продукты питания, высокие ставки бизнес-кредитов, зависимость внутреннего рынка от импорта муки, круп, растительного масла и пр.

Так, Нацстатком констатирует, что уровень потребительских цен на товары и услуги в республике в июле 2017 года составил 1,8 процента. В основном возросла стоимость на пищевые продукты, безалкогольные напитки, сигареты (больше чем на 15 процентов) и услуги. Непродовольственные товары и алкоголь, наоборот, подешевели. По сравнению с июнем этого года цены по всей республике снизились на 1 процент, за исключением сферы услуг.

Умеренного роста цен удалось добиться за счет эффективных мер денежно-кредитной политики. Нацбанк КР, совершая валютные операции, сглаживал резкие колебания обменного курса доллара США по отношению к сому. С начала года этот показатель снизился на 0,8 процента — с 69,2301 сома до 68,6500 сома за 1 доллар США на конец июля. За 7 месяцев Национальный банк купил валюту на сумму свыше 18 миллионов долларов и продал на 22,1 миллиона долларов США.

Развитие экспорта — направление, которому экс-премьер уделял пристальное внимание, — совершило резкий скачок вперед. С начала года Кыргызстан экспортировал товары на более 800 миллионов долларов, и с прошлого года этот показатель вырос на 30,1 процента.

Сухофрукты, овощи, стекло, мужской трикотаж, полезные ископаемые проложили дорожку на внешние рынки в этом году. В будущем этот список пополнят мясная, молочная, текстильная, обувная отрасли. Именно на эти направления сделал ставку экс-руководитель правительства С.Жээнбеков, выразив уверенность в том, что они могут составить серьезную конкуренцию другим странам-экспортерам, в том числе и в рамках ЕАЭС. Будучи премьер-министром, он предложил открыть молочные заводы во всех регионах страны, поскольку это направление выгодно выделяет Кыргызстан среди других производителей.

Что касается импорта, то его объем составил 1994,7 миллиона долларов и превысил прошлогодний показатель более чем на 7 процентов. Доминируют здесь лекарственные препараты, мучные кондитерские изделия, растительное масло, ткани, трикотажные изделия, аппаратура связи. Дефицит торгового баланса сложился в сумме 1190,1 миллиона долларов и сократился на 4,2 процента по сравнению с 2016 годом.

Из государств — партнеров по ЕврАзЭс значительная доля взаимной торговли с начала года принадлежит России (60,4 процента) и Казахстану (38 процентов). Уверенный выход кыргызстанских производителей на рынки объединения обеспечит внедрение новых техрегламентов ЕАЭС в национальную экономику, которые вступили в силу в республике 12 августа. Этому предшествовала масштабная информационная кампания среди местных предпринимателей, объявленная во время премьерства С.Жээнбекова.

Важное влияние на социально-экономическое развитие страны оказывают денежные переводы трудовых мигрантов.

По предварительным данным Нацстаткома, за прошедшие полгода прирост чистого притока денежных переводов мигрантов увеличился более чем на 30 процентов по сравнению с 2016 годом и составил свыше 898 миллионов долларов.

В настоящее время в России и Казахстане живут свыше 700 тысяч кыргызстанцев. Еще несколько десятков тысяч трудятся в Турции, Корее, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре. Согласно двусторонним договоренностям, на территории России действует ряд мер по смягчению миграционного законодательства в отношении граждан Кыргызстана.

В отличие от 2016 года общий объем доходов госбюджета увеличился на 13,1 процента и составил 69,9 миллиардов сомов, или 36 процентов к ВВП. Если говорить о расходах, то здесь Министерство финансов устанавливает их снижение на 0,4 процента. В денежном выражении это 73,8 миллиарда сомов. Таким образом, дефицит госказны с января по июнь определился в размере 3,97 миллиарда сомов, или 2 процента к ВВП. При этом сбор налоговых и неналоговых поступлений — основных источников формирования доходной части государственного бюджета — правительство С. Жээнбекова уверенно прогнозировало на уровне 10 миллиардов сомов к концу текущего года.

Таким образом, главные ориентиры социально-экономического развития Кыргызстана на первую половину года выполнены и определены конкретные параметры прогнозируемого роста экономики. Прежнее правительство заложило крепкую базу для программы «Сорок шагов в будущее», которую новый кабинет министров планирует реализовать в течение следующих 5 лет.