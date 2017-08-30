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Власть

Жестко наказать смутьянов пообещал президент Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев пообещал жестко наказать смутьянов и заверил, что времени на это у него хватит. Об этом глава государства заявил сегодня на церемонии запуска ТЭЦ Бишкека после модернизации.

По его словам, сейчас многие думают, что после ухода Алмазбека Атамбаева все изменится. Но этого не будет. Страна должна быть чистой и процветающей, а для этого «нужно почистить элиту страны». Алмазбек Атамбаев отметил, что речь не идет о старых или молодых, потому что есть и молодые с прогнившей душой.

«Если выстрелить в прошлое из пистолета, то будущее в тебя выстрелит из пушки. Это нужно всегда помнить, чтобы не ошибаться. Через полтора месяца кыргызстанцы выберут нового президента. Я знаю, что сейчас делается все, чтобы к власти не пришел человек, который продолжит курс Атамбаева», — заявил президент.

Он отметил, что есть люди, которые хотят старых порядков. Некоторые уже говорят, что нужно вернуться к президентскому правлению.

«Конечно, есть люди, которые мечтают видеть коммерческий Кыргызстан, хотят зарабатывать на нем, но этого не будет. Сейчас говорят, что власть применяет административный ресурс и так далее. Это делается для того, чтобы под каким-то поводом попытаться дестабилизировать ситуацию в стране после 15 октября. Но я хочу их предупредить. Я до 1 декабря — президент этой страны. Мне времени хватит, чтобы всех, кто будет пытаться снова привести нашу страну к смуте, очень жестко наказать», — пригрозил Алмазбек Атамбаев.
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