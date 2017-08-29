Для Иванки Трамп в Белом доме придумали прозвище

Помощники главы Белого дома «за спиной» называют старшую дочь президента США Дональда Трампа и его главного советника Иванку Трамп «старшей дочерью английского короля» — princess royal, что буквально можно перевести как «королевская принцесса». Об этом сообщил журнал Vanity Fair.
Тогда, на G20, отметил журнал, «часть вины за несомненно стрессовое положение, в котором обнаружила себя Иванка», взял на себя президент США. «Если бы она не была моей дочерью, ей было бы намного легче», — сказал на встрече Дональд Трамп, допустив, что «это, возможно, самое плохое, что у нее есть».
Однако с тех пор, по данным Vanity Fair, помощники главы Белого дома привыкли между собой называть Иванку Трамп «старшей дочерью английского короля».
По словам критиков Иванки в администрации американского лидера, заметило издание, «незадействованная» в государственных делах «первая дочь» вызвала среди некоторых помощников главы США «разочарование». Она и ее муж, старший советник Трампа Джаред Кушнер, по их мнению, являются «неэффективными дополнениями к команде президента».
Прежде Иванка Трамп подвергалась критике со стороны американских активистов. Так, из-за протестов участников кампании Grab Your Wallet против продажи продукции дочери американского лидера, которая раньше занималась развитием собственных брендов обуви, одежды, аксессуаров и ювелирных украшений, отказалась компания Nordstrom.
Дональд Трамп в ответ на это неоднократно заявлял, что «гордится дочерью». «Несмотря на оскорбления и плохое отношение в СМИ, она по-прежнему высоко держит голову. Это действительно потрясающе!» — отмечал президент.