Преемственность: что правительство С.Исакова извлечет из опыта ушедшего кабмина

В Кыргызстане сформировано новое правительство. На прошлой неделе парламент республики большинством голосов утвердил состав и структуру кабмина, который возглавил Сапар Исаков.
Впервые за современную историю страны правительство поменялось не ради чьих-то политических амбиций, а потому, что возглавлявший его с апреля 2016 года Сооронбай Жээнбеков добровольно подал в отставку после того, как был зарегистрирован кандидатом в президенты. Экс-премьер мог спокойно работать до начала предвыборной агитации — до 10 сентября, довести до логического конца ряд инициированных им проектов, а потом приостановить полномочия, чтобы вернуться на пост после 15 октября, но он не стал этого делать, обеспечивая тем самым равные условия борьбы для всех кандидатов в президенты.
Программа нового правительства называется «Сорок шагов в будущее». Она рассчитана на пять лет и является составной частью большой Стратегии устойчивого развития страны до 2040 года.
Программа ориентирована на решение социально-экономических вопросов, в том числе на решение вопросов занятости и создания рабочих мест, повышения благосостояния населения и развития регионов.
Все главные направления плана работы нового кабмина взаимосвязаны с программой правительства Сооронбая Жээнбекова «Доверие и единство». Она также была нацелена на обеспечение выполнения задач, поставленных Национальной стратегией устойчивого развития до 2017 года и определения новых ориентиров в большой стратегии до 2040 года, они разворачивают и дополняют их.
Для реализации «Сорока шагов в будущее» прежним кабинетом министров заложена очень хорошая основа: с 2016 года в экономике страны был преодолен спад, по итогам прошлого года ВВП был увеличен на 3,8 процента. За первое полугодие 2017 года рост в экономике составил 6,4 процента, и новое правительство намерено сохранить данную положительную тенденцию.
Объем экспорта в первой половине 2017 года увеличился на 30 процентов, хотя в прошлом году в этот же период наблюдалось снижение на 17 процентов.
Несмотря на наличие определенных проблем, все еще мешающих выстроить полноценные взаимоотношения с ЕАЭС, Кыргызстан, тем не менее, стал более уверенно чувствовать себя в составе союза.
В результате принятых мер по улучшению торговли со странами ЕАЭС в январе-июне текущего года объемы взаимной торговли со странами объединения возросли почти на 12,2 процента, при этом показатели кыргызского экспорта увеличились сразу на 29,6 процента, а импорта — на 7,3 процента.
За год с небольшим правительство проделало огромную работу, направив усилия на реализацию требований участия в союзе, в том числе по улучшению качества производимой продукции, оснащению и модернизации пунктов пропуска необходимым ветеринарно-контрольным оборудованием, начало строить четыре ветеринарные лаборатории, в реестр Единой экономической комиссии были включены 28 кыргызстанских предприятий по поставке пищевой продукции. Кроме того, в этом году за счет бюджетных средств началось строительство восьми пунктов пропуска, в числе которых КПП на кыргызско-казахстанской границе.
Новое правительство уже заявило, что участие в ЕАЭС является одним из главных приоритетов внешнеэкономической деятельности, и уже принятые меры и дальнейшая реализация намеченных планов позволят гражданам страны, особенно производителям и экспортерам, ощутить реальные плюсы членства Кыргызстана в объединении.
Кроме того, согласно подписанному экс-премьером постановлению правительства, в сентябре текущего года начнется выдача льготных кредитов для экспортеров, также в этом году до 6 процентов была снижена ставка по кредитам на переработку сельскохозяйственной продукции. В этом году сельхозпроизводителям было предоставлено кредитов на 1,5 миллиарда сомов, а в следующем году сумма выдаваемых кредитов должна составить 3,5 миллиарда сомов.
В целом прежним правительством уделялось достаточно много внимания поддержке бизнеса, стал более активно работать Российско-Кыргызский фонд развития, выдавший на 28 июля текущего года кредиты для реализации 753 проектов на сумму $246 миллионов. Помимо этого, Кыргызстан начал вести переговоры о создании аналогичных фондов развития с Китаем и Индией.
Прежнее правительство было крайне озабочено тем, что граждане вынуждены простаивать в длинных очередях, чтобы получить от государства ту или иную услугу, озабочено бюрократией и волокитой данного процесса и, как следствие, возникающей отсюда коррупцией.
Решение было найдено в реализации программы цифровой трансформации «Таза коом», которая позволит обезличить процесс предоставления услуг, а значит, сократить в нем участие человека, позволит изжить коррупцию в этой сфере. Теперь «Таза коом» станет одним из основных приоритетов работы нового правительства.
Кабинету министров Сапара Исакова предстоит также заниматься реализацией важных социальных мер, направленных на поддержку незащищенных слоев и работников бюджетной сферы. Но и в этом направлении для них также создана достаточно прочная подушка безопасности в виде устойчивых поступлений в бюджет, что позволило еще прежнему правительству работать над решением социальных вопросов.
В 2016 году на социальную сферу из бюджета было выделено 5 миллиардов 400 миллионов сомов, в этом году финансирование социальной сферы достигнет 6 миллиардов сомов. Правительство увеличило объем выделяемых средств на улучшение условий работы учителей и медиков, на ремонт больниц, школ, социальных объектов, домов культуры.
Кроме того, оперативно выделялись средства помощи для пострадавших от чрезвычайных ситуаций жителей Узгенского и Чон-Алайского районов Ошской области, принято решение о повышении с 1 октября пенсий, увеличены размеры гарантированного минимального дохода и ежемесячного пособия малообеспеченным семьям.
Но новому правительству предстоит решить обещанный, но откладываемый долгие годы острый вопрос о повышении размера заработной платы медицинскому персоналу.
Между тем в республике в полную меру заработала государственная ипотечная программа, с 2016 года по настоящее время выдано 1 335 госипотечных кредитов, по сектору образования таких кредитов выдано 573, по здравоохранению — 273 кредита.
Правительство приняло программу развития регионов, которая на первом этапе охватила 20 городов, проведена инвентаризация объектов госсобственности, принята программа ирригации и стратегия развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов до 2026 года. За это время планируется построить и реабилитировать системы водопроводов в 657 селах и 22 городах, а также в 26 районных центрах, и все эти меры в полной степени также вкладываются в программу «Сорок шагов в будущее», где развитие регионов и инфраструктуры является одним из приоритетов.
В Кыргызстане в очередной раз сложилась уникальная политическая ситуация: за пост президента на предстоящих выборах будут бороться сразу три бывших премьера, разумеется, их программы будут конкурировать между собой, так или иначе затрагивая итоги деятельности на должности главы правительства.