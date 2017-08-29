Преемственность: что правительство С.Исакова извлечет из опыта ушедшего кабмина

В Кыргызстане сформировано новое правительство. На прошлой неделе парламент республики большинством голосов утвердил состав и структуру кабмина, который возглавил Сапар Исаков.

Впервые за современную историю страны правительство поменялось не ради чьих-то политических амбиций, а потому, что возглавлявший его с апреля 2016 года Сооронбай Жээнбеков добровольно подал в отставку после того, как был зарегистрирован кандидатом в президенты. Экс-премьер мог спокойно работать до начала предвыборной агитации — до 10 сентября, довести до логического конца ряд инициированных им проектов, а потом приостановить полномочия, чтобы вернуться на пост после 15 октября, но он не стал этого делать, обеспечивая тем самым равные условия борьбы для всех кандидатов в президенты.

Программа нового правительства называется «Сорок шагов в будущее». Она рассчитана на пять лет и является составной частью большой Стратегии устойчивого развития страны до 2040 года.

Программа ориентирована на решение социально-экономических вопросов, в том числе на решение вопросов занятости и создания рабочих мест, повышения благосостояния населения и развития регионов.

Кроме того, правительство ставит своей задачей улучшение инфраструктуры в городах и селах и обеспечение безопасности жителей.

Все главные направления плана работы нового кабмина взаимосвязаны с программой правительства Сооронбая Жээнбекова «Доверие и единство». Она также была нацелена на обеспечение выполнения задач, поставленных Национальной стратегией устойчивого развития до 2017 года и определения новых ориентиров в большой стратегии до 2040 года, они разворачивают и дополняют их.

Для реализации «Сорока шагов в будущее» прежним кабинетом министров заложена очень хорошая основа: с 2016 года в экономике страны был преодолен спад, по итогам прошлого года ВВП был увеличен на 3,8 процента. За первое полугодие 2017 года рост в экономике составил 6,4 процента, и новое правительство намерено сохранить данную положительную тенденцию.

Объем экспорта в первой половине 2017 года увеличился на 30 процентов, хотя в прошлом году в этот же период наблюдалось снижение на 17 процентов.

Несмотря на наличие определенных проблем, все еще мешающих выстроить полноценные взаимоотношения с ЕАЭС, Кыргызстан, тем не менее, стал более уверенно чувствовать себя в составе союза.

В результате принятых мер по улучшению торговли со странами ЕАЭС в январе-июне текущего года объемы взаимной торговли со странами объединения возросли почти на 12,2 процента, при этом показатели кыргызского экспорта увеличились сразу на 29,6 процента, а импорта — на 7,3 процента.

За год с небольшим правительство проделало огромную работу, направив усилия на реализацию требований участия в союзе, в том числе по улучшению качества производимой продукции, оснащению и модернизации пунктов пропуска необходимым ветеринарно-контрольным оборудованием, начало строить четыре ветеринарные лаборатории, в реестр Единой экономической комиссии были включены 28 кыргызстанских предприятий по поставке пищевой продукции. Кроме того, в этом году за счет бюджетных средств началось строительство восьми пунктов пропуска, в числе которых КПП на кыргызско-казахстанской границе.

Новое правительство уже заявило, что участие в ЕАЭС является одним из главных приоритетов внешнеэкономической деятельности, и уже принятые меры и дальнейшая реализация намеченных планов позволят гражданам страны, особенно производителям и экспортерам, ощутить реальные плюсы членства Кыргызстана в объединении.

Кроме того, согласно подписанному экс-премьером постановлению правительства, в сентябре текущего года начнется выдача льготных кредитов для экспортеров, также в этом году до 6 процентов была снижена ставка по кредитам на переработку сельскохозяйственной продукции. В этом году сельхозпроизводителям было предоставлено кредитов на 1,5 миллиарда сомов, а в следующем году сумма выдаваемых кредитов должна составить 3,5 миллиарда сомов.

В целом прежним правительством уделялось достаточно много внимания поддержке бизнеса, стал более активно работать Российско-Кыргызский фонд развития, выдавший на 28 июля текущего года кредиты для реализации 753 проектов на сумму $246 миллионов. Помимо этого, Кыргызстан начал вести переговоры о создании аналогичных фондов развития с Китаем и Индией.

Прежнее правительство было крайне озабочено тем, что граждане вынуждены простаивать в длинных очередях, чтобы получить от государства ту или иную услугу, озабочено бюрократией и волокитой данного процесса и, как следствие, возникающей отсюда коррупцией.

Решение было найдено в реализации программы цифровой трансформации «Таза коом», которая позволит обезличить процесс предоставления услуг, а значит, сократить в нем участие человека, позволит изжить коррупцию в этой сфере. Теперь «Таза коом» станет одним из основных приоритетов работы нового правительства.

Кабинету министров Сапара Исакова предстоит также заниматься реализацией важных социальных мер, направленных на поддержку незащищенных слоев и работников бюджетной сферы. Но и в этом направлении для них также создана достаточно прочная подушка безопасности в виде устойчивых поступлений в бюджет, что позволило еще прежнему правительству работать над решением социальных вопросов.

В 2016 году на социальную сферу из бюджета было выделено 5 миллиардов 400 миллионов сомов, в этом году финансирование социальной сферы достигнет 6 миллиардов сомов. Правительство увеличило объем выделяемых средств на улучшение условий работы учителей и медиков, на ремонт больниц, школ, социальных объектов, домов культуры.

Кроме того, оперативно выделялись средства помощи для пострадавших от чрезвычайных ситуаций жителей Узгенского и Чон-Алайского районов Ошской области, принято решение о повышении с 1 октября пенсий, увеличены размеры гарантированного минимального дохода и ежемесячного пособия малообеспеченным семьям.

Но новому правительству предстоит решить обещанный, но откладываемый долгие годы острый вопрос о повышении размера заработной платы медицинскому персоналу.

Между тем в республике в полную меру заработала государственная ипотечная программа, с 2016 года по настоящее время выдано 1 335 госипотечных кредитов, по сектору образования таких кредитов выдано 573, по здравоохранению — 273 кредита.

Правительство приняло программу развития регионов, которая на первом этапе охватила 20 городов, проведена инвентаризация объектов госсобственности, принята программа ирригации и стратегия развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов до 2026 года. За это время планируется построить и реабилитировать системы водопроводов в 657 селах и 22 городах, а также в 26 районных центрах, и все эти меры в полной степени также вкладываются в программу «Сорок шагов в будущее», где развитие регионов и инфраструктуры является одним из приоритетов.

В Кыргызстане в очередной раз сложилась уникальная политическая ситуация: за пост президента на предстоящих выборах будут бороться сразу три бывших премьера, разумеется, их программы будут конкурировать между собой, так или иначе затрагивая итоги деятельности на должности главы правительства.

Но уже сегодня можно сказать, что устойчивость, заложенная кабмином Жээнбекова, будет служить хорошей основой для деятельности нового правительства, чтобы следовать целям развития страны, сохраняя на высоте взятую планку.