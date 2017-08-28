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Власть

Алмазбек Атамбаев: Мой друг, может быть, станет президентом

«Я тоже думаю, что друг, которому я доверяю, может быть, станет президентом», — заявил сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с жителями села Ынтымак (бывшее Жаман Адыр) Узгенского района Ошской области.

По его словам, в правительство пришли молодые кадры, на которых он возлагает большие надежды. «Молодой джигит, которого я взрастил, стал премьер-министром. В правительство пришли молодые кадры, и я верю, что они пойдут по тому пути, который я начал», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он отметил, что не намерен после ухода с поста президента занимать государственную должность, но будет следить за реализацией дел, которые начал.

Пусть вздохнут с облегчением те, кто думал, что я займу государственную должность.

Алмазбек Атамбаев

Напомним, в апреле 2017 года в айыльных округах Зергер и Жалпак-Таш сошли оползни, погибли 24 человека, сотни людей покинули дома. По информации отдела информационной политики аппарата президента, в Узгенском районе 1039 семей признаны пострадавшими, им в сельских аймаках Кызыл Октябрь, Кароол и Торткуль на участке Ынтымак выделили 587 участков, а на участке Ана Кызыл еще 118. Здесь планируется возвести по три школ и детских сада, два ФАП.
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