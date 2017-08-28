Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочей поездкой в Ошскую область

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел сегодня с рабочей поездкой в Ошскую область, сообщили в пресс-службе главы государства.

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По ее данным, Атамбаев встретится с жителями Узгенского и Чон-Алайского районов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.

Президент также примет участие в церемонии открытия больницы в Чон-Алайском районе.

Ранее сообщалось, что для жителей Чон-Алайского и Узгенского районов, пострадавших от землетрясения, от простых людей поступило около 25 миллионов сомов. Средства будут выделять поэтапно, после того как комиссии из числа местных жителей на местах определят размер помощи для каждого.