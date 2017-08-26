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Власть

Ни дня на раскачку. Новый премьер провел первое рабочее совещание с чиновниками

Вновь избранный премьер-министр Кыргызстана сегодня, 26 августа, провел первое рабочее совещание с новым составом правительства и руководителями государственных органов.

 

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По данным пресс-службы, Сапар Исаков отметил первоочередные цели и задачи, стоящие на сегодняшний день перед новым составом кабинета министров, требующих незамедлительного исполнения.

Премьер-министр подчеркнул необходимость оперативной адаптации всех текущих планов к новой программе правительства «Жаңы доор – кырк кадам» - в целях скорейшей реализации заложенных в ней реформ в различных секторах экономики страны.

Одними из основных критериев в деятельности министерств и ведомств глава правительства назвал эффективность и оперативность принятия тех или иных решений.
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