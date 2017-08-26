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Власть

Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Сапара Исакова

Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, также президент подписал указы о назначении Толкунбека Абдыгулова первым вице-премьер-министром, Дуйшенбека Зилалиева, Чолпон Султанбековой и Темира Джумакадырова — вице-премьер-министрами.

Напомним, вчера Жогорку Кенеш утвердил на внеочередной сессии структуру и состав правительства.

Прежний премьер-министр Кыргызстана подал в отставку в связи с участием в выборах президента КР.

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