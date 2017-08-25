Омурбек Бабанов пожаловался на использование админресурса

Лидер фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов пожаловался сегодня на заседании парламента на использование админресурса.

Он напомнил депутатам СДПК, что они тоже когда-то были в оппозиции. «Через 1,5 месяца пройдут выборы президента. Сегодня используется административный ресурс. Каждому кандидату должны создать равные условия. Какой бы кандидат ни был, он должен оставить свой пост за шесть месяцев, тогда будут созданы равные условия для всех», — сказал Омурбек Бабанов.

«Мы внесем такие изменения в законодательство. Давайте проведем чистые выборы», — призвал он.

Бабанов отметил, что их фракция решила не препятствовать кандидатуре Сапара Исакова на пост премьер-министра.

Отметим, Центризбирком зарегистрировал четверых кандидатов на пост президента, в том числе и Омурбека Бабанова.