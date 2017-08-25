Депутат парламента обвинил Минобразования в недостоверности

На внеочередной сессии парламента вновь подняли вопрос о зарплате учителей.

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«Они получают всего 5-5,5 тысячи сомов в месяц. Вы доводите до президента неправильную информацию, говоря о том, что зарплату подняли в четыре раза, и постоянно по телевидению об этом показываете. Значит, десять лет назад у педагогов зарплата была всего 1,5 тысячи сомов. Народ знает, сколько получал и получает учитель, повышали ли для них зарплату», — возмутился депутат Канатбек Исаев.

Отметим, в Минобразования сегодня сообщили, что зарплата молодого учителя, который только пришел в школу составляет 8 тысяч 340 сомов при 20-часовой рабочей неделе, а средняя зарплата учителей начальной школы – 13,8 тысячи сомов.