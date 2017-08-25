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Власть

Депутат парламента не может назвать новое правительство новым

«Все говорят о новом правительстве и молодых кадрах. Но, глядя на присутствующих членов кабмина, я не могу назвать его новым», — заявила сегодня на заседании парламента депутат Наталья Никитенко.

«В понятие «молодой» вкладывается не только возраст, но и определенные достижения, компетенция и багаж. Люди ожидают новых, незапятнанных кадров, тех, кто доказал высокий профессионализм», — сказала она.

«За последний период работы старого-нового правительства можно отметить не очень много хороших и серьезных реформ. Но негативные отметить можно. Доля Кыргызстана в «Кумторе» уменьшилась на 6 процентов. Ущерб ледникам не возмещен. MegaСom — высокорентабельное предприятие выставляется на прямую продажу со снижением. Сомнительная история с чешской компанией, по которой требуется серьезное разбирательство. И все эти моменты останутся в памяти людей», — добавила Наталья Никитенко.

Депутаты обсуждают структуру и состав нового правительства.
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