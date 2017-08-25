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Власть

На внеочередной сессии Жогорку Кенеша заговорили об усталости

На внеочередной сессии Жогорку Кенеша снова спорят, обсуждать ли дальше структуру и состав правительства или сократить.

«За лето мы все отдохнули. Члены правительства не устанут, они молодые и смогут ответить на все вопросы. Если бы нам было за 60 лет, мы бы сказали, что кто-то устал. Давайте задавать вопросы, мы же не просто так собрались на сессию», — сказал депутат Акылбек Жапаров.

С ним согласился и Алмамбет Шыкмаматов: «Будет некрасиво, если мы скажем, что устали, не успев проработать и двух часов».

«Члены правительства еще не начали работать, а мы с них уже спрашиваем. Давайте спрашивать по итогам ста дней работы», — предложил нардеп Тазабек Икрамов.

А депутат Максат Сабиров предложил членам коалиции большинства, ранее уже поддержавшим состав правительства, снять свои вопросы, и тогда останется около 30 человек, которые успеют до вечера задать свои вопросы.

В итоге решено дать слово трем депутатам от каждой фракции.
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