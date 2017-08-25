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Власть

Разобраться со статусом Энергохолдинга попросила депутат парламента

Разобраться со статусом Национального энергохолдинга попросила сегодня на заседании парламента депутат Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, данный орган не имеет правовой основы, де-факто функционирует, а де-юре не имеет на это оснований.

«Это очень закрытая компания, я много раз обращалась относительно ее работы, бюджета и зарплаты сотрудников. Но информации не получила. Необходимо разобраться со статусом данной компании. У них госактивы, акции, но работают как частная компания. Это неправильно», — заявила Айнуру Алтыбаева.

Депутаты обсуждают структуру и новый состав правительства Кыргызстана.
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