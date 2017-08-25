Разобраться со статусом Энергохолдинга попросила депутат парламента

Разобраться со статусом Национального энергохолдинга попросила сегодня на заседании парламента депутат Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, данный орган не имеет правовой основы, де-факто функционирует, а де-юре не имеет на это оснований.

«Это очень закрытая компания, я много раз обращалась относительно ее работы, бюджета и зарплаты сотрудников. Но информации не получила. Необходимо разобраться со статусом данной компании. У них госактивы, акции, но работают как частная компания. Это неправильно», — заявила Айнуру Алтыбаева.

Депутаты обсуждают структуру и новый состав правительства Кыргызстана.