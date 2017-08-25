Депутат Кыргызстана переживает за чиновников, лишившихся мест в правительстве. Исхак Масалиев попросил кандидата на пост премьер-министра Сапара Исакова объяснить, почему сменили главу Министерства экономики и вице-премьера по силовому блоку.

«Только выдвинули кандидата на должность премьер-министра, и через полчаса принесли красивую программу. Или вы так хорошо работаете, или подготовились заранее? Почему вы Артема Новикова ставите во главе большого министерства? Чем не угодил Арзыбек Кожошев? Почему поменяли Жениша Разакова?» — спросил Исхак Масалиев.

Сапар Исаков рассказал, что давно знает Артема Новикова. Он с 2007 года работает в госструктурах. Является кандидатом экономических наук. «Да, ему 30 лет, но, несмотря на возраст, он опытный, простой парень», — сказал он.

Исхак Масалиев ответил: «Хороший парень — это не квалификация. Если он ваш друг, можете быть сватами. Но опыта ему недостаточно. Работа в аппарате — не опыт. Что в 25 лет он мог советовать? Он мог передавать бумаги. Это же не экспериментальное министерство».

Сапар Исаков заверил, что чиновники, которые лишились своих должностей, «на улице не останутся».