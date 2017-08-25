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Власть

В Казахстане 18 чиновников наказали за фотографии в соцсетях

В казахстанском городе Кызылорде 18 чиновников наказали за фотографии в соцсетях. Об этом сообщило издание «Караван».

«Мы ведем мониторинг личных страниц государственных служащих в социальных сетях, — рассказал заместитель начальника областного департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Берикбол Байходжаев. — И с начала года выявили пятьдесят фотографий, на которых запечатлены чиновники в увеселительных заведениях, во время застолий, на природе с употреблением спиртных напитков, а также при не соответствующих званию госслужащего развлечениях.

«Это не соответствует этике госслужащего, — уточнил Байхожаев. — Фотографии, компрометирующие звание казахстанского чиновника, по нашей настоятельной просьбе удалены из соцсетей, а 18 госслужащих Кызылординской области привлечены за их размещение к дисциплинарной ответственности».

Большинство чиновников сняты с рюмками и спиртным, но один товарищ разместил в аккаунте фото, на котором играет в карты.

Рассматриваются департаментом агентства по госслужбе и случаи, когда не сами госслужащие, а кто-то другой размещает в Интернете «картинки», где чиновники представлены в неприглядном виде.

«Но это, конечно, должен быть исключительный случай, явно дискредитирующий чиновника, — подчеркнул Байхожаев. — К таким фото «от третьих лиц» мы относимся осторожно, стараемся подойти к случившемуся сугубо индивидуально. А вот госслужащим рекомендуем вообще не выкладывать в соцсети снимки с торжеств, из ресторанов, даже с домашних вечеринок, если в кадре на столах спиртные напитки и нетрезвые лица».
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