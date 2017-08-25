Депутатов Жогорку Кенеша созывали на внеочередную сессию эсэмэсками

Депутатов Жогорку Кенеша созывали на внеочередную сессию, рассылая смс-сообщения. Об этом сегодня сообщил депутат Алмамбет Шыкмаматов.

У многих депутатов возник вопрос, законно ли их собрали на внеочередную сессию. Они предложили объявить двухчасовой перерыв, чтобы коалиция большинства провела заседание, а вопрос о новом премьер-министре обсудили в комитетах.

Алмамбет Шыкмаматов заявил: «Такие моменты останутся в истории, что по смс созвали внеочередную сессию».

«Вы не по смс, а по распоряжению приходите, — ответил ему спикер Чыныбай Турсунбеков. — Мы во все СМИ дали информацию о созыве внеочередной сессии. У нас идет все на законных основаниях. Проблем не должно возникнуть. Для тех, кто хочет, я специально издам распоряжение».

В результате в Жогорку Кенеше объявили перерыв.