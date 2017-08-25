Жогорку Кенеш собрался на внеочередную сессию. Заседание началось с исполнения гимна Кыргызстана.

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков поблагодарил коллег за работу в регионах.

Сегодня депутаты должны избрать нового главу правительства. На должность претендует нынешней руководитель аппарата президента Алмазбека Атамбаева Сапар Исаков.

Отметим, глава государства попросил торага Жогорку Кенеша созвать внеочередную сессию парламента в связи с тем, что в понедельник премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Он баллотируется на пост главы государства, и ЦИК уже зарегистрировал его кандидатом в президенты.