Помощник генсека ООН отметила вклад Кыргызстана в дело сохранения снежного барса

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 23 августа, принял помощника генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу.

По данным пресс-службы президента, в ходе встречи они обсудили вопросы сотрудничества страны с системой ООН и перспективы дальнейшего взаимодействия, в том числе в контексте реализации долгосрочной стратегии устойчивого развития Кыргызстана на период до 2040 года и программы цифровой трансформации «Таза коом».

Алмазбек Атамбаев поблагодарил Джихан Султаноглу за приезд в Кыргызстан для участия в Форуме по сохранению снежного барса и его экосистем, выразив надежду, что форум будет способствовать делу сохранения биоразнообразия в странах ареала.

Джихан Султаноглу отметила, что ПРООН будет оказывать содействие проведению форума, и подчеркнула, что Кыргызстан, который второй раз инициирует проведение данного мероприятия, вносит ощутимый вклад не только в дело сохранения снежного барса, но и смягчение последствий изменения климата в мире.

Она отметила, что за годы президентства Алмазбека Атамбаева заметен прогресс в социально-экономическом развитии Кыргызстана, укреплении демократии, проведении честных выборов, верховенства права, борьбы с коррупцией и миростроительстве. «Вы оставляете за собой хорошее наследие», — сказала Джихан Султаноглу.