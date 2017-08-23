Премьер-министр Узбекистана оскорбил журналиста и запретил прямые эфиры на ТВ

Трансляция в прямом эфире заседаний международного пресс-клуба (МПК) и передач месяц назад открытого телеканала «Узбекистан-24» прекращается. Об этом сообщило агентство «Фергана».
По его данным, на канале МПК в Telegram в группе по обмену информацией с журналистами появилось сообщение, что сессия с представителями министерства народного образования не будет транслироваться в прямом эфире. Пока официального комментария по поводу отмены прямого эфира не поступало.
По сообщению «Озодлика», требование прекратить прямые эфиры прозвучало на совещании с журналистами, которое 21 августа провел премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и госсоветник президента Хайриддин Султанов.
Присутствовавшие на совещании, длившемся шесть часов, журналисты подтвердили факт перепалки между премьер-министром и модератором МПК Шерзодом Кудратхуджаевым.
«Премьер Абдулла Арипов заявил руководителю МПК: «Ты, пацан, зашел слишком далеко. Кем ты себя возомнил?» Рассердившийся Шерзод ответил: «Хоть вы и премьер-министр, вы не имеете права кричать на меня и тыкать». И началась жесткая перепалка», — рассказал один из присутствовавших на совещании журналистов.
Премьер-министр и госсоветник президента хотят вернуть телевидение в прежние времена, отмечает «Озодлик». По словам участников совещания, Арипов объявил выговор председателю НТРК Бобиру Алиханову, снял назначенного три дня назад директором телеканала «Узбекистан» Хайруллу Нуриддинова, уволил готовившего серьезные критические передачи о социальных проблемах населения директора телеканала «Узбекистон 24».
Отныне не будет никаких онлайн-понлайнов. Теперь вы прижмете задницу и будете работать тихо. Никаких онлайн-эфиров не будет, прежде чем выпустить передачу в эфир, будете советоваться с Хайриддином Султановым.Абдулла Арипов
Как отмечает «Фергана», в период правления Ислама Каримова прямые эфиры на государственном телевидении были практически невозможны. С приходом к власти Шавката Мирзиеева удавка на шее узбекских СМИ чуточку ослабла, некоторые издания стали позволять себе легкую критику в адрес местных чиновников, осторожно поднимать проблемы, связанные с дорогами, благоустройством и тому подобным.