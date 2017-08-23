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Власть

Алмазбек Атамбаев принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева

Фото аппарата президента КР. Алмазбек Атамбаев и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Алмазбек Атамбаев принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, они обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между Кыргызстаном и Россией в сфере военно-технического сотрудничества, ключевые аспекты взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Стороны также обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

Николай Патрушев прибыл в страну для участия в плановых рабочих консультациях между компетентными государственными органами Кыргызстана и России.

Во встрече также принял участие секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Темир Джумакадыров.
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