Алмазбек Атамбаев принял секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, они обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между Кыргызстаном и Россией в сфере военно-технического сотрудничества, ключевые аспекты взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Стороны также обсудили актуальные вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

Николай Патрушев прибыл в страну для участия в плановых рабочих консультациях между компетентными государственными органами Кыргызстана и России.

Во встрече также принял участие секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Темир Джумакадыров.