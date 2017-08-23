Президенту Узбекистана завели страницу в Instagram и канал в Telegram

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву завели официальные страницу в Instagram и канал в Telegram. Об этом сообщило агентство «Фергана».

Первые фотографии на страницу в Instagram загрузили 10 августа. Сейчас там 36 фотографий в основном с официальных мероприятий, на страницу подписались 690 человек.

Публикация от Shavkat Mirziyoyev (@sh.mirziyoyev) Авг 15 2017 в 5:38 PDT

Канал в Telegram создали 19 августа, на него успели подписаться 4375 человек. Информация размещается на двух языках — русском и узбекском. В основном это сообщения о подписании президентом документов, его поездках и встречах.

Кроме того, деятельности президента посвящены канал на Yоutube и аккаунт в Twitter.