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Власть

Президенту Узбекистана завели страницу в Instagram и канал в Telegram

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву завели официальные страницу в Instagram и канал в Telegram. Об этом сообщило агентство «Фергана».

Первые фотографии на страницу в Instagram загрузили 10 августа. Сейчас там 36 фотографий в основном с официальных мероприятий, на страницу подписались 690 человек.

Канал в Telegram создали 19 августа, на него успели подписаться 4375 человек. Информация размещается на двух языках — русском и узбекском. В основном это сообщения о подписании президентом документов, его поездках и встречах.

Кроме того, деятельности президента посвящены канал на Yоutube и аккаунт в Twitter.
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