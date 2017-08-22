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Власть

Дональд Трамп рассказал о новой стратегии США в Афганистане

Фото Joshua Roberts/Reuters. Дональд Трамп рассказал военным, почему они остаются в Афганистане

Президент США Дональд Трамп рассказал о новой стратегии США по урегулированию конфликта в Афганистане. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Глава Белого дома, выступая на военной базе «Форт-Майер» в Виргинии, отметил, что в его первоначальные планы входил уход из Афганистана, но после изучения ситуации «со всех возможных сторон» решено, что быстрый вывод войск приведет к «непредсказуемым последствиям». 

Последствия быстрого вывода войск предсказуемы и неприемлемы. Это создаст вакуум, который заполнят террористы, как это случилось до 11 сентября.

Дональд Трамп

Дональд Трамп заявил, что США не будут заранее сообщать «о планах дальнейших военных действий» и говорить «о численности воинского контингента в Афганистане». Он отметил, что Штаты планируют оказать значительное давление на Пакистан.

«Они многое потеряют, если продолжат укрывать террористов, которые представляют угрозу региону и не только. Пакистан может многое получить, если присоединится к нашим усилиям в Афганистане», — заявил глава Белого дома.

По его словам, «эта угроза становится еще более серьезной, потому что Пакистан и Индия являются государствами, обладающими ядерным оружием, отношения которых угрожают развиться до степени конфликта».

США расширят полномочия своих вооруженных сил, находящихся в Афганистане для борьбы «с террористическими и преступными сетями».

Дональд Трамп рассказал, что другой «важной частью стратегии» является продолжение развития стратегического партнерства с Индией, которая является «крупнейшей в мире демократией и ключевым партнером США в области безопасности и в области экономики».

«Мы ценим большой вклад Индии в стабильность в Афганистане, но Индия получает миллиарды долларов от торговых отношений с США, и мы хотим, чтобы они оказывали большую экономическую поддержку для решения конфликта в Афганистане», — подчеркнул он.

Американский президент отметил, что разделяет «расстройство американцев из-за проводимой США внешней политики». По его словам, потрачено «слишком много времени, энергии, денег и, самое важное, жизней» в попытке «перестроить страны согласно нашему собственному представлению вместо того, чтобы следовать нашим собственным интересам безопасности».

Мы больше не будем использовать американские вооруженные силы для построения демократии в дальних краях или пытаться восстанавливать другие страны по нашему образу и подобию.

Дональд Трамп

В начале августа основатель частной военной компании Blackwater (ныне — Alkemi) Эрик Принс представил властям США двухлетний план наведения порядка в Афганистане с помощью наемников. В случае принятия предложения федеральный бюджет США может сэкономить до $40 миллиардов в год.
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