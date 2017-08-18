На должность мэра Кара-Балты претендуют два человека. Об этом ИА «24.kg» сообщила председатель Жайыльской ТИК Турсункул Бешкемпирова.

По ее словам, завершился прием документов от кандидатов. «От коалиции большинства выдвинут и.о. мэра города Кара-Балты Данияр Шабданов, от фракций меньшинства — бывший заместитель полпреда правительства в Чуйской области Замир Урманбетов. На проверку документов и регистрацию у нас есть три дня. Выборы назначены на 25 августа», — сказала Турсункул Бешкемпирова.

Напомним, прежний созыв городского кенеша Кара-Балты распустили после того, как депутаты дважды не смогли избрать мэра.